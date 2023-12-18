الجيش الإسرائيلي يرصد إطلاق صواريخ من سوريا باتجاه هضبة الجولان

أعلن الجيش الإسرائيلي مساء اليوم الاثنين، رصد إطلاق صواريخ من سوريا باتجاه إسرائيل، وتم تفعيل الإنذار في المناطق المفتوحة في هضبة الجولان.

وأضاف الجيش في بيان: "ردا على ذلك، قصفت مدفعية الجيش الإسرائيلي مصادر النيران في سوريا، كما قصفت دبابات الجيش الإسرائيلي موقعا عسكريا تابعا للجيش السوري".

وأشار البيان إلى أنه تم في وقت سابق من اليوم تحديد عدد من عمليات الإطلاق من لبنان باتجاه منطقة كريات شمونة.

هذا وأفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية بأن أحد الصواريخ التي تم إطلاقها في رشقة صاروخية من جنوب لبنان، سقط في ساحة منزل داخل مستوطنة "كريات شمونة".

هذا وأعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أن الطائرات المقاتلة أغارت على عدة أهداف تابعة لمنظمة "حزب الله"، منها البنى التحتية العسكرية ونقاط إطلاق القذائف ومبنى عسكري.

وسبق أن أعلن الإعلام الحربي التابع لـ"حزب الله" عن عدد العمليات العسكرية التي نفذتها عناصر المقاومة الإسلامية في لبنان ضد مواقع الجيش الإسرائيلي وتجمعات قواته منذ "بداية العدوان على ‎غزة" حتى تاريخ 14 من شهر ديسمبر الجاري و"بلغت 509 عمليات استهدفت 58 موقعا وثكنة عسكرية معادية".

وتشهد الحدود بين لبنان وسوريا وإسرائيل توترا وتبادلا لإطلاق النار بين الجيش الإسرائيلي و"حزب الله" منذ بدء المواجهة بين "حماس" وإسرائيل في 7 أكتوبر الماضي.

المصدر: RT