"حزب الله" يكشف عدد عملياته ضد مواقع إسرائيلية منذ بدء الهجوم على قطاع غزة

أعلن الإعلام الحربي التابع لـ"حزب الله" عن عدد العمليات العسكرية التي نفذتها عناصر المقاومة الإسلامية في لبنان ضد مواقع الجيش الإسرائيلي وتجمعات قواته منذ "بداية العدوان على ‎غزة".

وجاء في بيان: "بلغ عدد العمليات العسكرية التي نفذتها المقاومة الإسلامية في لبنان ضد مواقع العدو الصهيوني و تجمعات قواته منذ بداية العدوان على ‎غزة حتى 14/12/2023.. 509 عمليات استهدفت 58 موقعا وثكنة عسكرية معادية".

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وأورد البيان إحصائية بطبيعة ونوعية الأسلحة المستخدمة في العمليات :

- 209 عملية بصواريخ موجهة

- 131 عملية بقذائف المدفعية

- 48 عملية قنص جنود

- 43 عملية براجمات الصواريخ

- 35 عملية بصواريخ "بركان"

- 20 عملية إطلاق دفاع جوي

- 14 عملية بأسلحة مباشرة

- 9 عمليات هجومية بالمسيرات

وتشهد الحدود بين لبنان وإسرائيل توترا وتبادلا متقطعا لإطلاق النار بين الجيش الإسرائيلي و"حزب الله" منذ بدء المواجهة بين "حماس" وإسرائيل في 7 أكتوبر.

المصدر: RT