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"حزب الله" يكشف عدد عملياته ضد مواقع إسرائيلية منذ بدء الهجوم على قطاع غزة

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أعلن الإعلام الحربي التابع لـ"حزب الله" عن عدد العمليات العسكرية التي نفذتها عناصر المقاومة الإسلامية في لبنان ضد مواقع الجيش الإسرائيلي وتجمعات قواته منذ "بداية العدوان على ‎غزة".

وجاء في بيان: "بلغ عدد العمليات العسكرية التي نفذتها المقاومة الإسلامية في لبنان ضد مواقع العدو الصهيوني و تجمعات قواته منذ بداية العدوان على ‎غزة حتى 14/12/2023.. 509 عمليات استهدفت 58 موقعا وثكنة عسكرية معادية".

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وأورد البيان إحصائية بطبيعة ونوعية الأسلحة المستخدمة في العمليات :

- 209 عملية بصواريخ موجهة
- 131 عملية بقذائف المدفعية
- 48 عملية قنص جنود
- 43 عملية براجمات الصواريخ
- 35 عملية بصواريخ "بركان"
- 20 عملية إطلاق دفاع جوي
- 14 عملية بأسلحة مباشرة
- 9 عمليات هجومية بالمسيرات

وتشهد الحدود بين لبنان وإسرائيل توترا وتبادلا متقطعا لإطلاق النار بين الجيش الإسرائيلي و"حزب الله" منذ بدء المواجهة بين "حماس" وإسرائيل في 7 أكتوبر.

المصدر: RT

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