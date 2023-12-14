"حزب الله" يعلن استهداف 3 مواقع إسرائيلية بإصابات محققة على الحدود (فيديو)

نشر الإعلام الحربي لـ"حزب الله" اللبناني مقطع فيديو يوثق استهداف مقاتليه لعدد من المواقع التابعة للجيش الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية الجنوبية.

ويعود تاريخ الفيديو إلى 11 ديسمبر الجاري، وظهر فيه استهداف بصاروخ موجه لقيادة اللواء 300 – ثكنة شوميرا، بالإضافة إلى استهداف موقع الراهب بصاروخ، بالإضافة إلى تحقيق إصابة مباشرة في موقع راميا.

ويوم أمس، نشر مراسل قناة "المنار" اللبنانية صورا تظهر آلية "متفحمة" تابعة للجيش الإسرائيلي، "استهدفها "حزب الله" بصاروخ موجه وقتل وجرح جميع أفرادها".

ويوم أمس، ذكرت صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية أن الولايات المتحدة تقود الجهود من أجل إقامة منطقة عازلة بين إسرائيل و"حزب الله" في جنوب لبنان.

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وقالت الصحيفة إن "الأمل يكمن في التوصل إلى اتفاق في نهاية المطاف وموافقة حزب الله - القوة السياسية والعسكرية المهيمنة في لبنان - على سحب قواته من الحدود".

وتشمل الأفكار التي تتم مناقشتها تعزيز قوة اليونيفيل، ومحاولة ترسيم الخط الأزرق الذي يمثل الحدود الفعلية بين إسرائيل ولبنان في غياب حدود متفق عليها رسميا.

وتشهد الحدود بين لبنان وإسرائيل توترا وتبادلا متقطعا لإطلاق النار بين الجيش الإسرائيلي و"حزب الله" منذ بدء المواجهة بين "حماس" وإسرائيل في 7 أكتوبر الماضي.

المصدر: RT