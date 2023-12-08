"حزب الله" يعرض مشاهد من استهدافه لعدد من المواقع التابعة للجيش الإسرائيلي (فيديو)

عرض"حزب الله" اللبناني مشاهد من استهدافه لعدد من المواقع التابعة للجيش الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية الجنوبية.

ونشر الإعلام الحربي في "حزب الله" مقطع فيديو يظهر "مشاهد من استهداف المقاومة الإسلامية لعدد من المواقع التابعة لجيش العدو الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية الفلسطينية".

واليوم الجمعة، أعلن "حزب الله" اللبناني اليوم الجمعة استهداف مواقع إسرائيلية عدة بحذاء الجنوب اللبناني، مؤكدا تحقيق إصابات مباشرة.

و مساء أمس الخميس، أعلن "حزب الله" اللبناني عن قتل جنديين إسرائيليين عقب استهدافهما من قبل مقاتلي الحزب بالصواريخ الموجهة جنوبي البلاد.

كما أكد "حزب الله" أمس الخميس، استهداف مواقع إسرائيلية عدة وتجمعات للجنود جنوبي البلاد، مؤكدا تحقيق إصابات مباشرة فيها.

وأشار إلى استهداف عدد من المواقع والتجمعات العسكرية الإسرائيلية عند الحدود اللبنانية منذ ليل الأربعاء وحتى فجر يوم الخميس، مؤكدا تحقيق إصابات مباشرة فيها.

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وتشهد الحدود بين لبنان وإسرائيل توترا وتبادلا متقطعا لإطلاق النار بين الجيش الإسرائيلي و"حزب الله" منذ بدء المواجهة بين "حماس" وإسرائيل في 7 أكتوبر.

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المصدر: RT