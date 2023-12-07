تحديث مستمر.."حزب الله" يعلن استهداف مواقع إسرائيلية عدة وتجمعات للجنود جنوب لبنان

أعلن "حزب الله" اللبناني اليوم الخميس استهداف مواقع إسرائيلية عدة وتجمعات للجنود جنوبي البلاد، مؤكدا تحقيق إصابات مباشرة فيها.

وجاء في بيانات عدة لـ"حزب الله" أنه "دعما لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‌‏والشريفة":



- عند الساعة 7:00 من صباح اليوم ‏الخميس: "استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية موقع المرج وحرج راميم (قرية هونين اللبنانية المحتلة) ‏بالأسلحة المناسبة وحققوا فيهما إصابات مباشرة". ‏



- عند الساعة 11:00 من ظهر اليوم ‏الخميس: "استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية موقع معيان باروخ بالأسلحة المناسبة وتمت إصابته إصابة ‏مباشرة". ‏



- ‌‌عند الساعة 12:40 من ظهر يوم ‏الخميس: "استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية موقع المرج (قرية هونين اللبنانية المحتلة) بالأسلحة ‏المناسبة وتمت إصابته إصابة مباشرة". ‏

- عند الساعة 2:15 من بعد ظهر ال‏يوم الخميس: "استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية تجمعا لجنود الإحتلال الإسرائيلي في محيط ثكنة ميتات ‏بالأسلحة المناسبة وأوقعوا فيه إصابات مؤكدة". ‏



- عند الساعة 3:05 من بعد ظهر ال‏يوم الخميس: "استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية موقع بياض بليدا بالأسلحة المناسبة وحققوا فيه ‏إصابات مباشرة". ‏

- عند الساعة 3:30 من بعد ظهر ال‏يوم الخميس: "استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية تجمعا لجنود الاحتلال الاسرائيلي في محيط موقع جل ‏العلام بالأسلحة المناسبة وحققوا فيه إصابات مباشرة".

- عند الساعة 3:40 من بعد ظهر ‏اليوم الخميس: "استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية تجمعا لجنود الاحتلال الاسرائيلي في خلة وردة بالأسلحة ‏المناسبة وحققوا فيه إصابات مباشرة".

- عند الساعة 3:45 من بعد ظهر ال‏يوم الخميس: "استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية تجمعا لجنود الاحتلال الاسرائيلي في حرج شتولا ( قرية ‏طربيخا اللبنانية المحتلة) بالأسلحة المناسبة وحققوا فيه إصابات مباشرة." ‏

- عند الساعة 3:45 من بعد ظهر ‏اليوم الخميس: "استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية موقع الجرداح بالأسلحة المناسبة وحققوا فيه إصابات ‏مباشرة". ‏

- عند الساعة 3:50 من بعد ظهر ال‏يوم الخميس: "استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية ثكنة زرعيت (قرية طربيخا اللبنانية المحتلة) بالأسلحة ‏المناسبة وتمت إصابتها إصابة مباشرة". ‏

يتبع..‏