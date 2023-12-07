"حزب الله" يعرض مشاهد من استهدافه لنقطة تموضع مستحدثة لجنود إسرائيليين في مستوطنة المنارة (فيديو)

عرض "حزب الله" اللبناني مشاهد من استهداف نقطة تموضع مستحدثة لجنود إسرائيليين عند الحدود اللبنانية الجنوبية.

وأوضح الإعلام الحربي في "حزب الله" أن "المقاومة الإسلامية استهدفت نقطة تموضع مستحدثة لجنود جيش العدو الإسرائيلي في مستوطنة المنارة عند الحدود اللبنانية الفلسطينية".

ومساء يوم الخميس، أعلن "حزب الله" عن قتل جنديين إسرائيليين عقب استهدافهما من قبل مقاتلي الحزب بالصواريخ الموجهة جنوبي البلاد.

وقال "حزب الله" في بيان له: "دعما لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادا لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة، وعند الساعة 8:20 من مساء ‏يوم الخميس 7 ديسمبر 2023، وأثناء قيام ‏جنديين إسرائيليين بتركيب أجهزة تنصت عسكرية على إحدى الرافعات في موقع ‏الراهب، استهدفهما مجاهدو المقاومة الإسلامية بالصواريخ الموجهة ما أدى إلى ‏إصابة الرافعة وسقوطها ومقتل الجنديين". ‏

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كما أكد "حزب الله" يوم الخميس استهداف مواقع إسرائيلية عدة وتجمعات للجنود جنوبي البلاد، مؤكدا تحقيق إصابات مباشرة فيها.

وأفادت القناة 13 العبرية بمقتل إسرائيلي جراء هجوم شنه حزب الله اللبناني بصواريخ موجهة نحو شمال إسرائيل اليوم.

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وتشهد الحدود بين لبنان وإسرائيل توترا وتبادلا متقطعا لإطلاق النار بين الجيش الإسرائيلي و"حزب الله" منذ بدء المواجهة بين "حماس" وإسرائيل في 7 أكتوبر.

المصدر: RT