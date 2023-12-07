رواد مواقع التوصل يقارنون "الجيش الإسرائيلي" بـ"داعش" عقب صور متداولة لاعتقال فلسطينيين عزل (صور)

انتشر في مواقع التواصل الاجتماعي صورة قارن فيها النشطاء "الجيش الإسرائيلي" بتنظيم "داعش" الإرهابي، عقب تداول صور وفيديوهات للجيش الإسرائيلي وهو يعتقل عشرات المدنيين العزل في غزة.



وقارن رواد مواقع التواصل "داعش" بـ"إسرائيل" عقب صور متداولة لاعتقال فلسطينيين عزل في غزة، حيث تظهر صورة الجيش الإسرائلي معتقلا العشرات من المواطنين المدنيين العزل حيث جردهم من ملابسهم في بلدة بيت لاهيا شمال قطاع غزة، وصورة أخرى قيل إنها لعملية إعدام نفذتها سابقا "داعش"، حيث يصطف عناصر من داعش وأمامهم رجال مغصوبي الأعين وببدلات برتقالية اللون لإعدامهم.

وكتب أحدهم معلقا: "داعش جيش إسرائيل"، وأضاف آخر: "الصورة الأولى لتنظيم داعش خلال عملية اعدام ميدانية بالعراق عام 2015.. بعدها تم تكوين تحالف دولي رسمي مكون من 86 دولة للقضاء عليه..الصورة الثانية للكيان الصهيوني وهو يقتدي مجموعة من المدنيين منذ قليل إلى منطقة خالية تمهيدا لإعدامهم .. ولا توجد دولة واحدة تستطيع المساس بهذا الكيان أو إطلاق رصاصة واحدة عليه. نحن نعيش في أرذل الحقب التاريخية!"

داعش جيش إسرائيل pic.twitter.com/cjBBAXw7JQ — sobhy owiewi (@OwiewiSobhy) December 7, 2023

الصورة الأولى لتنظيم داعش خلال عملية اعدام ميدانية بالعراق عام 2015.. بعدها تم تكوين تحالف دولي رسمي مكون من 86 دولة للقضاء عليه.



الصورة الثانية للكيان الصهيوني وهو يقتدي مجموعة من المدنيين منذ قليل إلى منطقة خالية تمهيدا لإعدامهم .. ولا توجد دولة واحدة تستطيع المساس بهذا الكيان… pic.twitter.com/AeV7QovTxv — بلال البخاري (@BelalElbukhary) December 7, 2023

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ودخلت الحرب على غزة شهرها الثالث حيث تستمر القوات الإسرائيلية في قصف مدن ومحافظات القطاع ولاسيما مدينة خان يونس جنوبا، وسط مخاوف من كارثة إنسانية أعمق.

المصدر: RT