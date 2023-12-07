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الحرب على غزة في يومها الـ62 .. لحظة بلحظة

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الحرب على غزة في يومها الـ62 .. لحظة بلحظة
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دخلت الحرب على غزة شهرها الثالث حيث تستمر القوات الإسرائيلية في قصف مدن ومحافظات القطاع ولاسيما مدينة خان يونس جنوبا، وسط مخاوف من كارثة إنسانية أعمق.

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