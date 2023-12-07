الجيش الإسرائيلي يعلن ارتفاع عدد قتلاه في غزة

أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل جنديين وارتفاع حصيلة خسائره البشرية خلال العملية البرية في قطاع غزة إلى 85 عسكريا.

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وقتل أمس الأربعاء الرقيب عميت بونزل، 22 عاما من شوهام، والرقيب آلمنيو إيمانويل فيليكه، 22 عاما، من كريات جات.

وأصيب 3 مقاتلين احتياطيين من دورية مظليين في الجيش الإسرائيلي بجروح خطيرة، كما أصيب مقاتل احتياطي آخر من الكتيبة 7008 بجروح خطيرة، في معركة شمال قطاع غزة.

وأصيب نحو 100 جندي إسرائيلي إصابات بالغة الخطورة في أعينهم بسبب عدم استخدام النظارات الواقية أثناء المعارك في قطاع غزة.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية إن هذه الإصابات في عيون الجنود نجمت عن انفجارات وأعيرة نارية وتطاير شظايا، نتيجة عدم ارتداء النظارات الواقية التي تحمي العيون، مشيرة إلى أن بين 10 و15% من تلك الإصابات أدت إلى العمى في إحدى العينين أو كلتيهما.

وأوضحت هيئة البث أن هؤلاء الجنود أهملوا استخدام النظارات الواقية خلال النشاط العسكري، ونفى الجيش الإسرائيلي وجود نقص في النظارات الواقية، وقال إنه يعمل على زيادة حملات الوعي بين الجنود لاستخدامها.

ووسع الجيش الإسرائيلي الذي يشن منذ 27 أكتوبر هجوما بريا على شمال القطاع، نطاق عملياته البرية لتشمل قطاع غزة برمته مع نشر دبابات قرب خان يونس التي أصبحت بؤرة حرب جديدة.

المصدر: RT+ وكالات