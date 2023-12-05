حصيلة قتلى الجيش الإسرائيلي "الثقيلة" اليوم ترتفع أكثر بعد إعلان مقتل ضابطين آخرين (صورة)

أعلن الجيش الإسرائيلي مساء اليوم مقتل ضابطين آخرين لتصبح حصيلة قتلاه اليوم 7 أفراد وهي حصيلة مرتفعة يعلن عنها الجيش الإسرائيلي في يوم واحد منذ بدء 7 أكتوبر.

وأعلن الجيش الإسرائيلي السماح بنشر اسمي قتيلين آخرين من الجيش الإسرائيلي قتلا خلال اشتباكات في قطاع غزة وهما الرقيب أول (احتياط) متان دماري 31 عاما من ديمونا، قائد فصيل في سرية لواء النار (215)، قتل في معركة شمال قطاع غزة. والرقيب أول (احتياط) إيلي إلياهو كوهين، 23 عاما، من بيت نحميا، عسكري في الكتيبة 7008، قتل في معركة شمال قطاع غزة.

كما سمح الجيش الإسرائيلي صباحا، بنشر أسماء 3 قتلى في صفوفه، قضوا أمس الاثنين في معارك قطاع غزة.

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وفي وقت لاحق من اليوم الثلاثاء، أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل النقيب ياهال غازيت (24 عاما) من مستوطنة راكفات، وهو نائب قائد السرية في الكتيبة 53، والرقيب أول احتياط جيل دانييلز، 34 عاما من أسدود، مقاتل في الكتيبة 6261 من اللواء 261.

كما أفصح عن تعرض عدد من جنوده لإصابات بليغة.

ومن جهتها، أكدت "كتائب عزالدين القسام" أن مقاتليها خاضوا اشتباكات عنيفة مع القوات الإسرائيلية منذ صباح اليوم الثلاثاء وتمكنوا من تكبيده خسائر كبيرة في الأرواح والمعدات.

وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، إن مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة من المحتمل أن تجعل إسرائيل تدفع ثمنا أكبر مما دفعته بالشمال، داعية إلى خفض التوقعات بشأن العملية العسكرية.

المصدر: RT