"كتائب القسام" تعلن خسائر الجيش الإسرائيلي خلال يوم من الاشتباكات

أعلنت "كتائب عزالدين القسام" أن مقاتليها خاضوا اشتباكات عنيفة مع القوات الإسرائيلية منذ صباح اليوم الثلاثاء وتمكنوا من تكبيده خسائر كبيرة في الأرواح والمعدات.

وقالت "كتائب القسام" في بيان إنه "منذ صباح اليوم خاض مجاهدو القسام اشتباكات عنيفة مع قوات الاحتلال في جميع محاور التوغل في قطاع غزة، وقد أحصينا تدمير 24 آلية عسكرية كليا أو جزئيا فقط في محاور القتال بمدينة خانيونس".

وأضافت أنه مقاتلي "كتائب القسام" "استهدفوا 18 جنديا بالهجوم المباشر، و"اصطاد" القناصة 8 جنود بين قتيل وجريح، ونسفوا منزلا تحصنت به قوة خاصة بالعبوات".

كما تم الإيقاع بقوة إسرائيلية أخرى في حقل ألغام أعد مسبقا، "ودكوا التحشدات العسكرية بمنظومة رجوم قصيرة المدى، ووجهوا رشقات صاروخية مكثفة نحو أهداف متنوعة وبمديات مختلفة إلى أراضينا المحتلة".

المصدر: RT