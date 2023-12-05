نائب مصري: مخطط تهجير الفلسطينيين في مرحلته الأخيرة.. وحذار من غضبة الجيش المصري

حذر الإعلامي وعضو مجلس النواب المصري، مصطفى بكري، من تداعيات مخطط إسرائيل بتهجير الفلسطينيين، وإجبارهم على النزوح إلى الحدود المصرية لإحراج مصر.

وقال مصطفى بكري في تغريدة له على منصة "إكس"، إنه: "وفقا لما أذاعته الـ CNN، فإن عشرات الآلاف من الفلسطينيين وصلوا رفح بالقرب من الحدود المصرية، ونصبوا الخيام في الشوارع بعد القصف، وتوسيع الجيش الإسرائيلي لعملياته لتشمل كل غزة".

وأكد مصطفى بكري أن: "تنفيذ مخطط التهجير يصل إلى مرحلته الأخيرة. الهدف تصفية القضية الفلسطينية نهائيا، ووضع مصر في موقف حرج ".

وختم مصطفى بكري قائلا: "مصر لن تساعد إسرائيل في تنفيذ مخططها. حدود مصر خط أحمر. قالها الرئيس السيسي أكثر من مره، حذار من غضبة جيش مصر وشعبها وقيادتها. الموضوع جد ولاهزل فيه".

وفي وقت سابق، أبلغ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن بمساعي إقامة منطقة أمنية في غزة بعمق كيلومتر أو كيلومترين، ضمن خطة إسرائيلية للتعاطي مع الوضع الأمني في قطاع غزة بعد الحرب.

من جانبها وفي بيان على هامش قمة المناخ في دبي شددت نائبة الرئيس الأمريكي كاملا هاريس وفق بيان للبيت الأبيض على عدم السماح تحت أي ظرف بالتهجير القسري للفلسطينيين أو إعادة رسم حدود غزة.

ورغم رفض الجانب الإسرائيلي التعليق حسب وكالة "رويترز" على موقف الشركاء الدوليين من خطة المنطقة العازلة، ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" أن تل أبيب أبلغت دولا عربية في المنطقة بفرض السيطرة الأمنية على غزة وإقامة منطقة عازلة.

المصدر: RT