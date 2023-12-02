تهجير فلسطينيي غزة.. مخطط إسرائيلي يبدأ بفرض منطقة عازلة

ضمن خطة إسرائيلية للتعاطي مع الوضع الأمني في قطاع غزة بعد الحرب، أبلغ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين بمساعي

إقامة منطقة أمنية في غزة بعمق كيلومتر أو كيلومترين.

من جانبها وفي بيان على هامش قمة المناخ في دبي شددت نائبة الرئيس الأمريكي كاملا هاريس وفق بيان للبيت الأبيض على عدم السماح تحت أي ظرف بالتهجير القسري للفلسطينيين أو إعادة رسم حدود غزة.

ورغم رفض الجانب الإسرائيلي التعليق حسب وكالة رويترز عن موقف الشركاء الدوليين من خطة المنطقة العازلة، ذكرت صحيفة يديعوت احرونوت أن تل أبيب أبلغت دولا عربية في المنطقة بفرض السيطرة الأمنية على غزة وإقامة منطقة عازلة.

فهل تسعى إسرائيل من وراء خطة المنطقة العازلة لمصادرة أراض فلسطينية؟ وهل المواقف الدولية قادرة على وقف خطط إسرائيل في غزة؟

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