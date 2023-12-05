الجيش الإسرائيلي: نخوض اشتباكات في قلب منطقة خانيونس

ذكر الجيش الإسرائيلي يوم الثلاثاء، أنه يخوض اشتباكات في "قلب منطقة خانيونس"، وذلك بعد إعلانه توسيع عملياته البرية إثر فشل مفاوضات تمديد الهدنة التي استمرت لسبعة أيام.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، عبر حسابه على منصة "إكس": "نحن موجودون.. في قلب منطقة خانيونس، نشهد أكثر الأيام كثافة منذ بدء المناورة البرية من حيث عدد المخربين القتلى، وعدد الاشتباكات وإطلاق النيران برا وجوا".

#عاجل قائد المنطقة الجنوبية: "نحن موجودون في قلب منطقة جباليا، وفي قلب منطقة الشجاعية واعتبارًا من الليلة الماضية في قلب منطقة خان يونس أيضًا. نشهد أكثر الأيام كثافة منذ بدء المناورة البرية - من حيث عدد المخربين القتلى، وعدد الاشتباكات وإطلاق النيران برًا وجوًا. نحن مصممون على… pic.twitter.com/0tknJmfgpm — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) December 5, 2023

هذا وأعلن الجيش الإسرائيلي اليوم الثلاثاء، عن مقتل 5 من عسكرييه في المعارك الدائرة في قطاع غزة، في حصيلة يومية تعد الأعلى منذ بدء التوغل البري في القطاع. فيما أكدت كتائب "القسام" قتل 10 جنود إسرائيليين من مسافة صفر على محور شرق مدينة خان يونس في قطاع غزة.

وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، إن مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة من المحتمل أن تجعل إسرائيل تدفع ثمنا أكبر مما دفعته بالشمال، داعية إلى خفض التوقعات بشأن العملية العسكرية.

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المصدر: RT