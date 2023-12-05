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لحظة بلحظة.. تطورات الحرب في غزة

أخبار العالم العربي

لحظة بلحظة.. تطورات الحرب في غزة
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وسعت القوات الإسرائيلية عملياتها الحربية في قطاع غزة، من الشمال إلى الجنوب، فيما تقترب الحرب من إكمال شهرها الثاني، وسط تزايد المخاوف الأممية من "سيناريوهات إنسانية" مرعبة.

يتبع..

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