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القيادة المركزية الأمريكية تعلن عن تعرض قاعدتها في سوريا لـ15 صاروخا من العراق

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القيادة المركزية الأمريكية تعلن عن تعرض قاعدتها في سوريا لـ15 صاروخا من العراق
AFP
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أعلنت القيادة المركزية الأمريكية عن تعرض قاعدة تابعة لها في سوريا لـ15 صاروخا تم إطلاقها من العراق.

وقالت القيادة في بيان: "في 3 ديسمبر، تم إطلاق 15 صاروخا من عيار 122 ملم من العراق على القاعدة الأمريكية في رميلان في سوريا".

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وأضافت أنه لم تقع إصابات بين الأفراد أو أضرار في المعدات.

وأعلنت كتائب حزب الله العراقي أنها استهدفت قاعدة "خراب الجير" الأمريكية بريف رميلان التابعة لمحافظة الحسكة شمال شرق سوريا برشقة كبيرة من الصواريخ، وأصابت أهدافها بشكل مباشر.

وقالت في بيان، إنه "ردا على الجرائم التي يرتكبها العدو بحق أهلنا في غزة، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية في العراق، قاعدة الاحتلال الأمريكي "خراب الجير" شمال شرقي سوريا، برشقة صاروخية كبيرة، وأصابت أهدافها بشكل مباشر".

وتعرضت القوات الأمريكية لعشرات الهجمات منذ 17 أكتوبر في العراق في سوريا، وأسفرت عن إصابة أكثر من 60 عسكريا أمريكيا، بحسب البنتاغون.

المصدر: RT

 

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