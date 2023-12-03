مسؤول عسكري أمريكي يعلن عن تنفيذ "ضربة دفاع عن النفس" ضد تهديد وشيك في العراق

أعلن مسؤول عسكري أمريكي لـ"فرانس برس" شن "ضربة دفاع عن النفس" في العراق ضد "موقع إطلاق مسيرات" في كركوك في أعقاب الإعلان عن مقتل 5 عناصر من "الحشد الشعبي" بضربة جوية في المحافظة.

وقال المسؤول العسكري الذي فضل عدم الكشف عن اسمه إن "ضربة دفاع عن النفس ضد تهديد وشيك" شنّت في العراق ضدّ "موقع إطلاق طائرات مسيرة".

وفي وقت سابق من مساء يوم الأحد، ذكر مصدران أمنيان للوكالة، مقتل 5 عناصر من "الحشد الشعبي" في ضربة جوية بالعراق.

وقالت المصادر: "قتل 5 عناصر على الأقل من فصيل عراقي موال لإيران منضو في الحشد الشعبي بضربة جويّة مساء الأحد في محافظة كركوك في شمال العراق".

وقال مسؤول أمني في كركوك إن "ضربة جوية"، لم تحدّد الجهة المنفذة لها، استهدفت "موقعا" لأحد فصائل "الحشد الشعبي" وهو تحالف فصائل موالية لإيران باتت منضوية في القوات الرسمية.

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هذا وقد تعرضت القوات الأمريكية لنحو 70 هجوما منذ 17 أكتوبر (32 هجوما في العراق و34 في سوريا)، وأسفرت عن إصابة 62 عسكريا أمريكيا، بحسب ما ذكره البنتاغون.

وقال مسؤولو البنتاغون أنهم محبطون من تصاعد الهجمات على القوات الأمريكية في العراق وسوريا، حسبما نقلت "واشنطن بوست".

وفي وقت سابق من مساء الأحد، أعلنت "المقاومة الإسلامية" في العراق استهدافها قاعدة الجيش الأمريكي في "القرية الخضراء" بالعمق السوري، و"عين الأسد" غرب العراق، بطائرتين مسيّرتين "أصابتا الأهداف بشكل مباشر".

وأشارت في بيانات منفصلة لها إلى أن هذه الاستهدافات تأتي "ردا على الجرائم التي يرتكبها العدو بحق أهلنا في غزة".

المصدر: أ ف ب + RT