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"فرانس برس": مقتل 5 عناصر من "الحشد الشعبي" في ضربة جوية بالعراق

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Globallookpress
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قتل خمسة عناصر من فصيل "الحشد الشعبي" العراقي في ضربة جوية بحسبما نقلته وكالة "فرانس برس" عن مصدرين أمنيين.

وقالت المصادر: "قتل 5 عناصر على الأقل من فصيل عراقي موال لإيران منضو في الحشد الشعبي بضربة جويّة مساء الأحد في محافظة كركوك في شمال العراق".

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وقال مسؤول أمني في كركوك إن "ضربة جوية"، لم تحدّد الجهة المنفذة لها، استهدفت "موقعا" لأحد فصائل "الحشد الشعبي".

وأتت الضربة غداة اتصال بين وزير الخارجية الأمريكي ورئيس الوزراء العراقي أكد فيه الأخير رفض بغداد لأي "اعتداء" على الأراضي العراقية.

هذا وتتعرض القوات الأمريكية وقوات التحالف للهجوم بصورة متكررة في العراق وسوريا، وجاء في بيانات عديدة صدرت عن الجماعات المسلحة المسؤولة أن الهجمات تأتي "ردا على الدعم الأمريكي لإسرائيل في حربها على غزة".

بدورها، نشرت الولايات المتحدة دفاعات جوية إضافية وأرسلت سفنا حربية وطائرات مقاتلة وحاملتي طائرات إلى المنطقة منذ اندلاع الصراع بين إسرائيل و"حماس" في 7 أكتوبر الماضي.

كما تعلن "المقاومة الإسلامية في العراق" في بيانات لها استهداف قواعد عسكرية أمريكية في سوريا والعراق على حد سواء.

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المصدر: أ ف ب + RT + وكالات

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