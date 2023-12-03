مشاهد توثق استهداف "المقاومة الإسلامية في العراق" قاعدة أمريكية شمال شرق سوريا (فيديو)

نشرت "المقاومة الإسلامية في العراق"، مشاهد توثق استهداف قاعدة "خراب الجير" الأمريكية شمال شرق سوريا برشقة كبيرة من الصواريخ.

وأعلنت كتائب حزب الله العراقي أنها استهدفت قاعدة "خراب الجير" الأمريكية شمال شرقي سوريا اليوم الأحد، وأصابت أهدافها بشكل مباشر.

وقالت في بيان، إنه "ردا على الجرائم التي يرتكبها العدو بحق أهلنا في غزة، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية في العراق، قاعدة الاحتلال الأمريكي "خراب الجير" شمال شرقي سوريا، برشقة صاروخية كبيرة، وأصابت أهدافها بشكل مباشر".

ويعد هذا الاستهداف، هو الثاني خلال يوم، بعدما أعلنت "المقاومة الإسلامية في العراق" في بيان، فجر الأحد، عن استهداف قاعدة أمريكية في مطار أربيل وتحقيق إصابة مباشرة.

وتعرضت القوات الأمريكية لأكثر من 73 هجوما منذ 17 أكتوبر في العراق في سوريا، وأسفرت عن إصابة أكثر من 60 عسكريا أمريكيا، بحسب البنتاغون.

وقال مسؤولو البنتاغون بوقت سابق إنهم محبطون من تصاعد الهجمات على القوات الأمريكية في العراق وسوريا، حسبما نقلت "واشنطن بوست"، فيما أعلنت "المقاومة الإسلامية في العراق" استعدادها لتصعيد عملياتها العسكرية داخل العراق وخارجه "نصرة للشعب الفلسطيني".

المصدر: RT