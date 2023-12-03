لحظة بلحظة.. تطورات الحرب في قطاع غزة
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مراسلنا: 7 قتلى وعدد من الإصابات في استهداف منزل عائلة عزوم في حي الجنينة شرق رفح
انتشال عدد من القتلى والمصابين في استهداف منزل لعائلة الزهرة في مخيم البريج
مراسلنا: الزوارق الحربية الإسرائيلية تستهدف شاطئ الزهراء والمغراقة شمال مخيم النصيرات وسط قطاع غزة
تجدد الاشتباكات في منطقة حكر الجامع في دير البلح وسط اطلاق نار كثيف في المنطقة
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يتبع..