لحظة بلحظة.. تطورات الحرب في قطاع غزة

مراسلنا: 7 قتلى وعدد من الإصابات في استهداف منزل عائلة عزوم في حي الجنينة شرق رفح

انتشال عدد من القتلى والمصابين في استهداف منزل لعائلة الزهرة في مخيم البريج

مراسلنا: الزوارق الحربية الإسرائيلية تستهدف شاطئ الزهراء والمغراقة شمال مخيم النصيرات وسط قطاع غزة