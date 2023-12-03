كوهين يشتاط غضبا.. رئيس كولومبيا: غارات إسرائيل على دير البلح في غزة "ممارسات نازية"

وصف رئيس كولومبيا غوستافو بيترو، غارات إسرائيل على مدينة دير البلح وسط قطاع غزة بأنها "ممارسات نازية"، ورد عليه وزير خارجية إسرائيل إيلي كوهين واصفا ما قاله بأنه "معاداة للسامية".

وأكد الرئيس بيترو، اليوم الأحد، في تدوينة على منصة "إكس" أن الغارات الجوية الإسرائيلية التي يشنها الجيش الإسرائيلي على مدينة دير البلح وسط قطاع غزة "ممارسات نازية".

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من جهته، سارع وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين للرد على هذه التصريحات، متهما الرئيس الكولومبي بمعاداة السامية وبالعمى الأخلاقي، قائلا: "إن هجمات بترو التي لا أساس لها، والمعادية للسامية ضد إسرائيل تعكس في المقام الأول الجهل والعمى الأخلاقي".

وفي وقت سابق من اليوم الأحد، لفتت "كتائب القسام" في بيانات متفرقة إلى أن مقاتليها استهدفوا عددا من الآليات العسكرية وتجمعات الجنود بأسلحة مختلفة.

وعلى التوازي مع ذلك، تجددت الاشتباكات في منطقة حكر الجامع في دير البلح وسط إطلاق نار كثيف في المنطقة.

المصدر: يديعوت أحرونوت + RT