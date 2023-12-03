 
مباشر

الجيش الإسرائيلي يشن حملة مداهمات واعتقالات في أنحاء متفرقة من الضفة الغربية (فيديو)

أخبار العالم

الجيش الإسرائيلي يشن حملة مداهمات واعتقالات في أنحاء متفرقة من الضفة الغربية (فيديو)
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/wj1m

نفذ الجيش الإسرائيلي حملات اقتحام واسعة معززة بآليات عسكرية فجر اليوم الأحد للقرى والبلدات في أنحاء الضفة الغربية، ترافقت مع اعتقالات واندلاع مواجهات مع الشبان.

وقالت مصادر محلية لـ "وفا"، إن قوات كبيرة من الجيش الإسرائيلي معززة بآليات عسكرية اقتحمت مدينة جنين من عدة محاور وسط إطلاق الأعيرة النارية، ما أدى إلى اندلاع مواجهات مع الشبان.

إقرأ المزيد
اليوم الأشد دموية في الهجوم الإسرائيلي على غزة يخلف مئات القتلى والجرحى بقنابل عملاقة
اليوم الأشد دموية في الهجوم الإسرائيلي على غزة يخلف مئات القتلى والجرحى بقنابل عملاقة

وأضافت المصادر، أن طائرة استطلاع حلقت في سماء المدينة ومخيمها خلال اقتحام القوات التي انتشرت في عدد من أحياء المدينة، ونشرت قناصتها على أسطح بعض البنايات المرتفعة.

واندلعت مواجهات بين الشبان وقوات الجيش الإسرائيلي وسط إطلاق نار كثيف.

كما اقتحمت القوات بلدة سعير في مدينة الخليل وبلدة بيت ريما شمال غرب رام الله وحي جبل الطويل في مدينة البيرة، بالقرب من رام الله.

واندلعت مواجهات واشتباكات مع الجيش خلال اقتحام مخيم عسكر شرق نابلس واقتحام مدينة قلقيلية.

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا