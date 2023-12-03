مراسلنا: مقتل 50 شخصا بقصف إسرائيلي على منازل لعائلة الدحدوح في حي الزيتون بمدينة غزة

أفاد مراسلنا اليوم الأحد، بمقتل 50 شخصا بقصف إسرائيلي استهدف منازل لعائلة الدحدوح مقابل مدرسة صفد المكتظة بالنازحين في حي الزيتون بمدينة غزة.

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وأفاد المراسل بأن طواقم الدفاع المدني والمواطنين يواصلون عمليات الإنقاذ وانتشال الضحايا.

وكان المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، قال إن "الجيش الإسرائيلي ارتكب خلال الـ24 ساعة الماضية العديد من المجازر في جميع محافظات قطاع غزة من خلال القصف العنيف من الطائرات الحربية المقاتلة لمنازل المواطنين الآمنين بدون سابق إنذار".

واعتبر المكتب الإعلامي لحكومة غزة أن "هذه المجازر الجديدة تأتي ضمن حرب الإبادة الجماعية التي يرتكبها ضد شعبنا الفلسطيني، وكان أفظع هذه المجازر مجزرة الشجاعية التي قصف خلالها 50 عمارة سكنية ومنزلا وخلفت مئات الشهداء والجرحى منهم من وصل المستشفيات وعدد أكبر مازال تحت الأنقاض".

وكانت وسائل إعلام فلسطينية، قالت السبت إن "ما يزيد عن 100 فلسطيني قتلوا بقصف طائرات إسرائيلية لمنزل يؤوي عائلات ونازحين في مخيم جباليا شمال قطاع غزة".

كذلك، أفاد مراسلنا السبت بمقتل العشرات بحي الشجاعية جراء القصف الإسرائيلي.

ووصف الناطق باسم الدفاع المدني في غزة، ما فعلته القوات الإسرائيلية أمس السبت بالمذبحة، بعدما قصفت 50 منزلا في حي الشجاعية شرق مدينة غزة على رؤوس ساكنيها، لافتا إلى وجود قرابة 300 قتيل.

المصدر: RT