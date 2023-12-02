مراسلنا: مقتل أكثر من 60 فلسطينيا في مجزرة جديدة بحي الشجاعية

أفاد مراسلنا، اليوم السبت بمقتل أكثر من 60 فلسطينيا في مجزرة جديدة بحي الشجاعية جراء القصف الإسرائيلي.

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ونقل المراسل، عن المديرية العامة للدفاع المدني تأكيدها أن الطيران الإسرائيلي استهدف مربعا سكنيا مأهولا بالسكان في حي الشجاعية، مشيرة إلى أن "طواقمها تعمل على انتشال وإنقاذ أكثر من 300 مواطن ما بين شهيد ومصاب".

وشن الطيران الإسرائيلي غارات مكثفة وعنيفة اليوم السبت على مدينة حمد في خانيونس جنوب قطاع غزة.

ونفذت القوات الإسرائيلية صباح اليوم السبت، حزاما ناريا عنيفا مستهدفة المناطق الشرقية والشمالية لمدينة خانيونس فجر اليوم.

وفي اليوم الثاني بعد انتهاء الهدنة التي دامت 7 أيام، وجرى خلالها وقف لإطلاق النار بين حركة حماس والجيش الإسرائيلي وتبادل للأسرى، كثفت القوات الإسرائيلية غاراتها لا سيما في وسط جنوب قطاع غزة.

وقال المكتب الإعلامي لوزارة الداخلية والأمن الوطني في غزة، إنه منذ ساعات فجر اليوم، تشن القوات الإسرائيلية غارات عنيفة على المناطق الشرقية لمحافظة خانيونس جنوب قطاع غزة، كما تقصف المدفعية الإسرائيلية بشكل عنيف ومتواصل منطقة القرارة شمال شرق خانيونس جنوب قطاع غزة.

وفي الشمال، قالت وسائل إعلام فلسطينية، إن "ما يزيد عن 100 فلسطيني قتلوا بقصف طائرات إسرائيلية لمنزل يؤوي عائلات ونازحين في مخيم جباليا شمال قطاع غزة".

ولفتت مصادر صحفية أن الجيش الإسرائيلي أطلق قنابل الفسفور على وسط مخيم جباليا شمال غزة.

المصدر: RT