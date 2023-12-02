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لحظة بلحظة.. تطورات الحرب في غزة

أخبار العالم العربي

لحظة بلحظة.. تطورات الحرب في غزة
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في اليوم الثاني بعد انتهاء الهدنة التي دامت 7 أيام، وجرى خلالها تبادل للأسرى بين حماس وإسرائيل، كثفت القوات الإسرائيلية غاراتها لا سيما في وسط وجنوب قطاع غزة.

يتبع..

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