"كان هناك بصيص من الأمل".. "اليونيسف" تذكّر بمقتل آلاف الأطفال في غزة

دعت المديرة التنفيذية لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسف" كاثرين راسل إلى وقف دائم لإطلاق النار في قطاع غزة، مذكرة بمقتل أكثر من 5300 طفل فلسطيني قبل الهدنة الإنسانية الأخيرة.

وقالت راسل في بيان نشر أمس الجمعة: "قبل الهدنة، قتل أكثر من 5300 طفل فلسطيني خلال 48 يوما من القصف المتواصل، وهو رقم لا يشمل العديد من المفقودين ويعتقد أنهم مدفونون تحت الأنقاض. وإذا عاد العنف إلى هذا المستوى، فيمكننا أن نفترض أن مئات الأطفال الآخرين سيقتلون ويصابون يوميا".

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واضافت: "خلال الأيام السبعة (من الهدنة الإنسانية) ظهر هناك بصيص من الأمل للأطفال الذين يعيشون في هذا الكابوس. يحتاج الأطفال إلى وقف إطلاق نار إنساني دائم. جميع الأطفال في فلسطين وإسرائيل يستحقون السلام والأمل في مستقبل أفضل."

وفي تصريح أمس الجمعة بعد انتهاء الهدنة وتجدد القتال، أعلنت راسل، أن قطاع غزة أصبح مرة أخرى أخطر مكان في العالم بالنسبة للأطفال.

المصدر: وكالات