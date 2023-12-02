الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان: إسرائيل تسعى لتحويل النزوح الداخلي للفلسطينيين إلى هجرة

حملت الهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق الإنسان، السبت، إسرائيل وأمريكا مسؤولية استمرار الحرب في قطاع غزة، مشيرة إلى المسعى الإسرائيلي لتحويل "نزوح الفلسطينيين إلى هجرة".

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وقالت الهيئة في بيان، إن "الاحتلال الإسرائيلي والولايات المتحدة مسؤولان مباشران عن استمرار العدوان على غزة"، مضيفة أن "الاحتلال يسعى لتحويل النزوح الداخلي إلى هجرة عبر دفع المواطنين للجوء إلى رفح".

وأشارت الهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق الإنسان في هذا السياق إلى "ارتفاع عدد النازحين في غزة إلى مليون و800 ألف مواطن".

وكان الجيش الإسرائيلي أصدر اليوم السبت، تعليمات جديدة لسكان قطاع غزة "حفاظا على سلامتهم"، طالبا منهم الانتقال إلى أماكن محددة في شمال القطاع وجنوبه.

وأعلن الجيش الإسرائيلي أمس الجمعة استئناف العمليات القتالية في قطاع غزة بعد 7 أيام من الهدنة تخللها وقف لإطلاق النار وتبادل للأسرى بين حركة حماس وتل أبيب.

المصدر: RT