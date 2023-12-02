الجيش الإسرائيلي يطلب من سكان غزة الانتقال إلى مناطق محددة في شمال القطاع وجنوبه

أصدر الجيش الإسرائيلي اليوم السبت، تعليمات جديدة لسكان قطاع غزة "حفاظا على سلامتهم"، طالبا منهم الانتقال إلى أماكن محددة في شمال القطاع وجنوبه.

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وفي إعلان موجه إلى سكان القطاع، نشر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي للإعلام العربي تعليمات جديدة، جاء فيها: "سكان قطاع غزة لقد استأنف جيش الدفاع العمل بقوة ضد حماس وباقي المنظمات الإرهابية في قطاع غزة. نرجو إخطاركم بما يلي:

‏في منطقة شمال القطاع:

‏سكان جباليا والشجاعية والزيتون والبلدة القديمة في غزة.

‏سكان جباليا المقيمين في البلوكات الآتية: 1772، 1808، 1811، 961، 963، 760... ‏حفاظا على سلامتكم، إننا ندعوكم لإخلاء منازلكم فوراً عبر محوريْ حيفا وخليل الوزير والتوجه إلى مراكز الإيواء المعروفة والمدارس في حييْ الدرج وتفاح وغرب مدينة غزة.

وفي منطقة جنوب القطاع:

‏سكان خربة خزاعة وعبسان وبني سهيلا ومعن.

سكان بني سهيلا المقيمين في البلوكات 217، 218، 219، 220، 42، 45، 50.

‏حفاظا على سلامتكم، إننا ندعوكم لإخلاء منازلكم فورا والتوجه إلى مراكز الإيواء المعروفة في رفح.

‏سكان القرارة المقيمين في البلوكات الآتية: 39، 224، 2250، 2260، 2270، 2280، 2351، 132، 136، 137، 138، 139: حفاظا على سلامتكم، إننا ندعوكم لإخلاء منازلكم فورا والتوجه إلى مراكز الإيواء المعروفة في رفح وإلى المنطقة الإنسانية في حي المواصي.

في منطقة جنوب القطاع:



⭕️سكان خربة خزاعة وعبسان وبني سهيلا ومعن



⭕️سكان بني سهيلا المقيمين في البلوكات 217 ، 218 ، 219 ، 220 ، 42 ، 45 ، 50



حفاظاً على سلامتكم، إننا ندعوكم لإخلاء منازلكم فوراً والتوجه إلى مراكز الإيواء المعروفة في رفح



⭕️سكان القرارة المقيمين في البلوكات الآتية:… pic.twitter.com/p1VD22z9G9 — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) December 2, 2023

وأعلن الجيش الإسرائيلي أمس الجمعة استئناف العمليات القتالية في قطاع غزة بعد 7 أيام من الهدنة تخللها وقف لإطلاق النار وتبادل للأسرى بين حركة حماس وتل أبيب.

المصدر: RT