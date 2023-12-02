خبير: الولايات المتحدة قد تكون وراء مؤامرة عالمية مع حماس

لم يستبعد رئيس مجلس إدارة نادي فالداي الدولي للحوار أندريه بيستريتسكي أن تكون الولايات المتحدة وراء مؤامرة عالمية، وأن هجوم مسلحي حركة حماس على إسرائيل جاء لمصلحة واشنطن

قال بيستريتسكي خلال مقابلة مع تاس، مجيبا عن سؤال عما إذا كانت الولايات المتحدة يمكن أن تكون قد دبرت مؤامرة عالمية بالتعاون مع حماس: هذه، بالطبع، نظرية يصعب إثباتها ويصعب دحضها أيضا، ولكن نظرا لتعقيد الوضع، لا يمكن استبعاد أي شيء. فكل شيء ممكن، وقد يكون هناك تقاطع غريب للمصالح.

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وأشار الخبير إلى أن حماس أنشئت في مواجهة منظمة التحرير الفلسطينية، مضيفا: منذ ذلك الحين مرت سنوات عديدة، وفي ظل هذا الوضع المعقد في الشرق الأوسط، يمكن أن تنشأ روابط لا يمكن تصورها على الإطلاق.

وتحدث المحلل عن التهدئة التي انتهت بين حركة حماس وإسرائيل، مشيرا إلى أن العودة إليها ممكن نظريا في ظل ظروف معينة. هناك أطراف عملت لفترة طويلة للتوصل للهدنة السابقة، وبالأخص قطر، وفي المستقبل لا يمكن استبعاد التوصل لهدنة جديدة. علاوة على ذلك، وضع الرهائن لم يتم حسمه بعد، وبالتالي من الضروري حله ربما من خلال صفقة جديدة.

وتجددت الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة بعد 8 أيام من الهدنة الإنسانية، وسقط في القطاع خلال اليوم الأول بعد انتهاء الهدنة أكثر من 170 قتيلا من سكان غزة.

المصدر: تاس