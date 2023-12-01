"كتائب القسام" تعرض مشاهد من استهداف آليات الجيش الإسرائيلي في غزة (فيديو)

نشرت "كتائب القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس"، مشاهد من استهداف تحشدات لآليات الجيش الإسرائيلي، شمال المنطقة الوسطى في قطاع غزة بـ 3 طائرات مسيرة من طراز "الزواري الانتحارية".

وكتبت "القسام" في حسابها على مواقع التواصل الاجتماعي: "كتائب القسام تستهدف تحشدات لآليات العدو شمال المنطقة الوسطى بـ3 طائرات مسيرة من طراز الزواري الانتحارية".

وكانت كتائب القسام، أعلنت عدة مرات قصف "تل أبيب" برشقات صاروخية ردا على القصف الإسرائيلي للمدنيين في قطاع غزة. فيما أعلنت "سرايا القدس" الجناح العسكري لحركة "الجهاد الإسلامي"، قصف تل أبيب وأسدود وعسقلان ومدن العمق برشقات صاروخية مكثفة.

هذا وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة مقتل نحو 200 فلسطيني من سكان القطاع في القصف الإسرائيلي الذي استؤنف يوم الجمعة بعد انتهاء فترة الهدنة الإنسانية التي استمرت 7 أيام.

كما قال المتحدث باسم منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونسيف"، جيمس إلدر، يوم الجمعة، عبر فيديو من غزة إن "الهجمات على سكان غزة ستؤدي إلى مجزرة" في وضع إنساني محفوف بالمخاطر.

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المصدر: RT