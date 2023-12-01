لحظة بلحظة.. بعد 7 أيام من الهدنة وتبادل الأسرى.. إسرائيل تعلن العودة للقتال في غزة
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أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الجمعة، تجدد القتال بشكل رسمي ومتحدثا عن "إعادة تفعيل النيران" في قطاع غزة.
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يتبع..