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مراسلنا: 8 قتلى وعدد من الإصابات جراء قصف طائرات إسرائيلية لمناطق عدة في قطاع غزة

لحظة بلحظة.. بعد 7 أيام من الهدنة وتبادل الأسرى.. إسرائيل تعلن العودة للقتال في غزة

أخبار العالم العربي

لحظة بلحظة.. بعد 7 أيام من الهدنة وتبادل الأسرى.. إسرائيل تعلن العودة للقتال في غزة
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أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الجمعة، تجدد القتال بشكل رسمي ومتحدثا عن "إعادة تفعيل النيران" في قطاع غزة.

يتبع..

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