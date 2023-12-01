لحظة بلحظة.. بعد 7 أيام من الهدنة وتبادل الأسرى.. إسرائيل تعلن العودة للقتال في غزة

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الجمعة، تجدد القتال بشكل رسمي ومتحدثا عن "إعادة تفعيل النيران" في قطاع غزة.

مراسلنا: 8 قتلى وعدد من الإصابات جراء قصف طائرات إسرائيلية لمناطق عدة في قطاع غزة

مراسلنا: 4 قتلى وعدد من المصابين إثر غارة إسرائيلية استهدفت منزلا وسط رفح جنوب قطاع غزة

إعلام فلسطيني: قتيلان على الأقل وعدد من المصابين في قصف إسرائيلي استهدف منزلا في مخيم المغازي وسط قطاع غزة إعلام فلسطيني: المدفعية الإسرائيلية تستهدف مسجد التقوى في حي الشيخ رضوان

المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: حماس قامت بخرق الاتفاق وقامت بإطلاق القذائف نحو الأراضي الاسرائيلية

الجيش الاسرائيلي يعلن رسميا "إعادة تفعيل النيران" في قطاع غزة

مراسل RT: الطائرات المسيرة الإسرائيلية عادت إلى سماء خانيونس ورفح

مراسلنا: قصف مدفعي عنيف يستهدف شرق المحافظة الوسطى وشرق غزة ومحيط شارع اللبابيدي ودوار أبو علبة شمال مدينة غزة

مراسلنا: غارة إسرائيلية تستهدف منطقة أبو اسكندر شمالي مدينة غزة

مراسلنا: طائرات الجيش الإسرائيلي تشن سلسلة غارات على جنوب القطاع وسط اشتباكات عنيفة

وصول عدد من الإصابات إلى مستشفى كمال عدوان جراء استهداف مجموعة من المواطنين في منطقة الشيماء شمال غزة

وسائل إعلام فلسطينية: سماع دوي انفجارات وإطلاق نار في شمال قطاع غزة

"واينت": صافرات الإنذار تدوي في سديروت والمستوطنات المحيطة رغم تقارير عن تمديد الهدنة في غزة

صحيفة: إسرائيل و"حماس" تمددان الهدنة ليوم آخر

يتبع..