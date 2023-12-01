ميلوني: نعمل على إيجاد سلام دائم بالشرق الأوسط

أكدت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني، خلال لقاء يوم الجمعة، مع الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتصوغ، أن "إيطاليا تعمل من أجل سلام دائم" في الشرق الأوسط.

والتقت ميلوني مع الرئيس الإسرائيلي، على هامش مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ "كوب28" المنعقد في دبي.

وحسب مذكرة للحكومة الإيطالية صدرت في أعقاب اللقاء، أعربت ميلوني عن "تضامن الحكومة الإيطالية الكامل مع إسرائيل في أعقاب هجوم القدس".

وقالت ميلوني: "تقف إيطاليا إلى جانب الشعب الإسرائيلي في هذه اللحظة الصعبة وتواصل العمل من أجل سلام دائم".

واتفق الجانبان على "البقاء على اتصال وثيق بشأن الأزمة المستمرة"، وأكدت المذكرة "استمرار الالتزام الإنساني الإيطالي تجاه غزة، بالتنسيق أيضا مع إسرائيل ومن خلال إرسال أطباء أطفال إلى الإمارات العربية المتحدة" لعلاج أطفال فلسطينيين.

وكان الجيش الإسرائيلي أعلن اليوم الجمعة، تجدد القتال بشكل رسمي، متحدثا عن "إعادة تفعيل النيران" في قطاع غزة.

هذا ولا تزال المفاوضات مستمرة، من الجانب القطري، للتوصل إلى هدنة، ولم تتوقف رغم استئناف القتال في قطاع غزة. كما نقل موقع "واينت" العبري، عن مصادر إسرائيلية قولها إنه إذا أطلقت حركة "حماس" 10 أسرى إسرائيليين، فإن تل أبيب ستوافق على يوم إضافي من الهدنة.

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المصدر: RT + "آكي"