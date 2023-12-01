غوتيريش يعرب عن أسفه الشديد لاستئناف الحرب على قطاع غزة

أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، اليوم الجمعة، عن أسفه الشديد لاستئناف الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، مشددا على أهمية التوصل إلى وقف إطلاق نار إنساني حقيقي.

وقال غوتيريش على منصة "إكس": "يؤسفني بشدة أن العمليات العسكرية قد عادت مرة أخرى في غزة".

وأضاف: "ما زلت آمل أن يكون من الممكن تجديد الهدنة التي تم التوصل إليها" في 24 نوفمبر الماضي، وانتهت صباح اليوم، قبل أن تستأنف الحرب على قطاع غزة.

I deeply regret that military operations have started again in Gaza.



I still hope that it will be possible to renew the pause that was established.



The return to hostilities only shows how important it is to have a true humanitarian ceasefire. — António Guterres (@antonioguterres) December 1, 2023

وشدد غوتيريش على أن "العودة إلى الحرب تظهر مدى أهمية التوصل إلى وقف إطلاق نار إنساني حقيقي".

وكان الجيش الإسرائيلي أعلن اليوم الجمعة، تجدد القتال بشكل رسمي، متحدثا عن "إعادة تفعيل النيران" في قطاع غزة. فيما أكد المكتب الإعلامي الحكومي في غزة بأن الجيش الإسرائيلي يقصف عدة مناطق آمنة في القطاع، محملا المجتمع الدولي مسؤولية استمرار الحرب.

هذا ولا تزال المفاوضات مستمرة، من طرف الجانب القطري، للتوصل إلى الهدنة، ولم تتوقف رغم استئناف القتال في قطاع غزة. كما نقل موقع "واينت" العبري، عن مصادر إسرائيلية قولها إنه إذا أطلقت حركة "حماس" 10 أسرى إسرائيليين، فإن تل أبيب ستوافق على يوم إضافي من الهدنة.

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المصدر: RT