 
مباشر
عاجل
"أ ف ب": سماع دوي إطلاق نار كثيف في جنوب عاصمة غينيا بيساو

قطر: إسرائيل استخدمت على ما يبدو مواد محرمة في حربها على غزة

أخبار العالم العربي

قطر: إسرائيل استخدمت على ما يبدو مواد محرمة في حربها على غزة
Globallookpress
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/wimv

قالت دولة قطر إن العالم شهد على العدوان الإسرائيلي الوحشي والقصف العشوائي على قطاع غزة، مشيرة إلى أن إسرائيل استخدمت على ما يبدو مواد محرمة في حربها على القطاع.

إقرأ المزيد
قطر تسعى لاتفاق وقف نار جديدا والإفراج عن الأسرى.. إسرائيل ستدرس هدنة الـ10 أيام
قطر تسعى لاتفاق وقف نار جديدا والإفراج عن الأسرى.. إسرائيل ستدرس هدنة الـ10 أيام

وفي بيانها أمام المؤتمر الـ 28 للدول الأطراف بمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، أكدت دولة قطر، استمرار جهودها في دعم عمل منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، لتضطلع بدورها في منع انتشار استخدام الأسلحة الكيميائية، واستنادا إلى مبدأ التعاون والمسؤولية التشاركية بين الدول الأعضاء والمنظمة لمواجهة الأخطار والتحديات المشتركة.

وأشارت إلى أن العالم شهد على العدوان الإسرائيلي الوحشي والقصف العشوائي على قطاع غزة، مشيرة إلى استخدام إسرائيل على ما يبدو لمواد محرمة في حربها على غزة، مما يشكل انتهاكا خطيرا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.

وحثت قطر، الدول التي لم تنضم بعد لاتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية، على الانضمام إليها وخاصة إسرائيل لجعل منطقة الشرق الأوسط منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل.

وطالبت قطر بالتحقيق في مدى استخدام الأسلحة المحظورة بموجب القانون الدولي والاتفاقيات ذات الصلة ومنها اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية بوصفها جزءا لا يتجزأ من القانون الدولي، إلى جانب المطالبة بدعم طلب فلسطين المقدم للأمانة الفنية من أجل المراقبة والتحقيق في الاستخدام المحتمل والتهديد باستخدام الأسلحة الكيميائية من قبل الجيش الإسرائيلي.

المصدر: الشرق القطرية

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا