صحيفة: الولايات المتحدة تزود إسرائيل بقنابل خارقة للحصون وذخائر مدفعية

أفادت صحيفة "وول ستريت جورنال" بأن الولايات المتحدة زودت إسرائيل عقب هجوم "حماس" يوم 7 أكتوبر بقنابل ثقيلة خارقة للحصون وعشرات الآلاف من الذخائر والقذائف للمدفعية.

ونقلت الصحيفة عن مسؤولين أمريكيين طلبوا عدم ذكر أسمائهم، يوم الجمعة، قولهم إن الولايات المتحدة قدمت لإسرائيل نحو 15 ألف قنبلة و57 ألف ذخيرة للمدفعية. ومن بين ما تم توريده 100 قنبلة خارقة للحصون من نوع BLU-109، يبلغ وزنها نحو 875 كغ.

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ويشار إلى أن التوريدات بدأت بعد وقت قليل من هجوم "حماس" على إسرائيل، وكانت مستمرة في الأيام الأخيرة.

ولم تكشف الولايات المتحدة رسميا عن إجمالي كمية الأسلحة والذخيرة التي قدمتها لإسرائيل.

يذكر أن إسرائيل أطلقت عملية عسكرية في قطاع غزة ردا على هجوم "حماس" على المدن والمستوطنات الإسرائيلية في 7 أكتوبر. وبعد هدنة إنسانية تم إعلانها لتبادل المحتجزين وإدخال المساعدات الإنسانية لقطاع غزة، استأنفت العمليات القتالية في غزة يوم الجمعة.

المصدر: وول ستريت جورنال