إسرائيل تتوعد حماس بـ"ضربة قاضية" في جولة القتال الجديدة

توعد إيلون ليفي، المتحدث باسم الحكومة الإسرائيلية، حركة حماس بـ"ضربة قاضية"، بعد ساعات على انتهاء الهدنة في قطاع غزة واستئناف الأعمال العسكرية.

وقال ليفي في تصريح نقلته وكالة "فرانس برس": "ستتلقى حماس الآن ضربة قاضية"، دون تقديم المزيد من التفاصيل.

واتهم ليفي الحركة بعدم تسليم قائمة محتجزين تعتزم إطلاق سراحهم لقاء معتقلين فلسطينيين في حال تمديد الهدنة عملا بالاتفاق الذي كان ساريا.

كما اتهمها بإطلاق صاروخ على إسرائيل قبيل انتهاء الهدنة.

وفي منشور عبر منصة x، كتب ليفي: "إذا كانت حماس تريد الاستمرار في إعادة الرهائن إلينا بدلا من انتهاك وقف إطلاق النار وشن الحرب، فكان يمكننا جميعا أن نحظى بيوم سبت آمن وهادئ".

If Hamas wants to keep giving us back hostages instead of VIOLATING A PAUSE AND WAGING WAR, we could all have a Shabbat Shalom. https://t.co/cxsEr2e7Tu — Eylon Levy (@EylonALevy) December 1, 2023

وكتب في منشور آخر: "إن إنكار الفظائع التي ارتكبتها حماس في السابع من أكتوبر أصبح الآن أسوأ من إنكار المحرقة. على الأقل في عام 1945، لم يزعم أحد (AFAIK) أن اليهود استمتعوا بالفعل بالانتهاكات، مثلما يحاول المجانين على الإنترنت الآن تصوير أسر حماس على أنه معسكر صيفي كبير".

The denial of Hamas’ October 7 atrocities is now even worse than Holocaust denial. At least in 1945 nobody claimed (AFAIK) that the Jews actually enjoyed abuse, like internet nutjobs now try to paint Hamas captivity as one big summer camp. — Eylon Levy (@EylonALevy) December 1, 2023

وانتهت عند الساعة الخامسة بتوقيت غرينتش الهدنة التي بدأ سريانها بين حركة "حماس" وإسرائيل في 24 نوفمبر، وأعلن الجيش الإسرائيلي في بيان أنه "استأنف القتال ضد حركة حماس الإرهابية في قطاع غزة" فيما دوت صفارات الإنذار من صواريخ في بلدات إسرائيلية قريبة من القطاع.

واتهم رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو حركة حماس بـ"خرق الاتفاق" و"إطلاق صواريخ".

وأعلنت وزارة الصحة التابعة لحكومة حماس سقوط ما لا يقل عن 32 قتيلا بينهم أطفال في قطاع غزة مع استئناف الأعمال العسكرية.

المصدر: أ ف ب + RT