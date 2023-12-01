الجيش الإسرائيلي يحذر سكان جنوب غزة: خانيونس منطقة قتال خطيرة

ألقت الطائرات الإسرائيلية الجمعة، منشورات تحذيرية جنوب قطاع غزة، حذرت فيها السكان من أن منطقة خانيونس منطقة قتال خطيرة، ودعتهم إلى التوجه إلى الملاجئ في رفح.

إقرأ المزيد

ورغم المنشورات التي دعت السكان إلى الإجلاء والتوجه إلى رفح، أفاد مراسلنا، بأن رفح تعرضت لسلسلة استهدافات إسرائيلية حتى اللحظة، حيث تم استهداف منزل لعائلة عدوان وسط مدينة رفح، واستهداف منزل لعائلة حسين غرب رفح، كما تم قصف منزل لعائلة أبو العنين خلف مجدي يونس شرق رفح.

ولفت المراسل إلى أن منطقة شرق رفح تتعرض لقصف مدفعي مستمر لا يتوقف، وتم منذ بعض الوقت قصف أرض فارغة مقابل الحي السعودي خلف ملعب الاستقلال.

وأعلنت وزارة الصحة في غزة "ارتفاع عدد ضحايا مجازر الاحتلال خلال ساعتين من انتهاء الهدنة إلى 14 شهيدا وعشرات الجرحى"، مشيرة إلى أن "الهدنة لم تسعف المنظومة الصحية ونحتاج لتدفق الإمدادات والوقود إلى مستشفيات القطاع".

وكان الجيش الإسرائيلي أعلن اليوم الجمعة تجدد القتال بشكل رسمي، متحدثا عن "إعادة تفعيل النيران" في قطاع غزة.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي للإعلام العربي أفيخاي أدرعي إن "حماس قامت بخرق الاتفاق وقامت بإطلاق القذائف نحو الأراضي الاسرائيلية"، معلنا أن الجيش الإسرائيلي "قام بإعادة تفعيل النيران في مواجهة حماس في قطاع غزة".

بدوره، أفاد المكتب الإعلامي الحكومي في غزة اليوم الجمعة بأن الجيش الإسرائيلي يقصف عدة مناطق آمنة في قطاع غزة، محملا المجتمع الدولي وخصوصا الولايات المتحدة الأمريكية مسؤولية استمرار الحرب.

المصدر: RT