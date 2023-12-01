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بسبب "فلسطيني".. شركة طيران تجبر مسافرا على خلع قميصه أو مغادرة الطائرة

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أجبرت شركة طيران أحد الركاب على إخفاء قميصه أو قلبه من الداخل إلى الخارج، بسبب كلمة "فلسطيني"، مهددة إياه بطرده من الطائرة.

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ووقعت الحادثة على متن رحلة الخطوط الجوية الأمريكية رقم 2829، من مطار جون كينيدي في نيويورك إلى فينيكس.

واعتبرت اللجنة الأمريكية العربية لمكافحة التمييز، الحادثة تجاهلا للحقوق الأساسية للأفراد في التعبير عن هوياتهم الثقافية والوطنية، فيما دعت شركة الطيران إلى إصدار اعتذار رسمي للراكب المتضرر.

وصباح اليوم الجمعة، انتهت الهدنة المؤقتة التي استمرت لـ7 أيام بين "حماس" وإسرائيل، وجرى خلالها تبادل أسرى وإدخال مساعدات إنسانية للقطاع الذي يقطنه نحو 2.3 مليون فلسطيني.

المصدر: RT

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