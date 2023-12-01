بيسكوف: روسيا تؤيد تمديد الهدنة الإنسانية في قطاع غزة

قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف للصحفيين، إن قرار تمديد الهدنة الإنسانية في قطاع غزة سيكون مناسبا، خاصة بالنظر إلى حجم الكارثة الإنسانية التي وقعت هناك.

وأضاف بيسكوف: "نحن بالطبع نفضل رؤية أخبار عن تمديد آخر لهذه الهدنة الإنسانية. ويبدو لنا أن هذا سيكون أكثر ملاءمة نظرا لحجم الكارثة الإنسانية التي تعيشها غزة حاليا، ومع الأخذ في الاعتبار عدم اكتمال عملية إطلاق سراح الرهائن".

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وأكد بيسكوف أنه على الرغم من استئناف الأعمال العدائية في قطاع غزة، فإن روسيا ستواصل بذل الجهود وإجراء الاتصالات مع كافة الأطراف المعنية من أجل تحرير المواطنين الروس المتبقين هناك.

في وقت سابق من اليوم، أعلن الجيش الإسرائيلي، تجدد القتال بشكل رسمي وتحدث عن "إعادة تفعيل النيران" في قطاع غزة.

المصدر: تاس