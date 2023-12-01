إسرائيل تواصل رفض استقبال المفوض السامي للأمم المتحدة

لم تسمح إسرائيل بعد لمفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك بالوصول إلى البلاد وإلى غزة والضفة الغربية.

أعلنت ذلك رافينا شمداساني المتحدثة باسم المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، وأشارت إلى أن هذه الزيارة، ضرورية لمكافحة المعلومات المضللة.

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وأضافت المتحدثة في مؤتمر صحفي بجنيف: "لم تسمح إسرائيل بعد للمفوض السامي بالوصول إلى غزة والضفة الغربية. مثل هذه الزيارة مهمة للغاية للتحقق المستقل من الادعاءات العديدة التي سمعت خلال هذا الصراع. وهذا من شأنه أن يساعد في مكافحة المعلومات المضللة".

في وقت سابق، أفادت الأنباء بأن السلطات الإسرائيلية لم تسمح في 10 نوفمبر، لرئيس المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان بزيارة البلاد والأراضي الفلسطينية المحتلة خلال زيارته للشرق الأوسط التي استمرت خمسة أيام.

في وقت سابق من اليوم الجمعة، أعلن الجيش الإسرائيلي، تجدد القتال بشكل رسمي ومتحدثا عن "إعادة تفعيل النيران" في قطاع غزة.

المصدر: نوفوستي