العاهل الأردني للرئيس الفرنسي: تجدد القصف على قطاع غزة سيفاقم من حجم الكارثة الإنسانية

أكد الملك الأردني عبد الله الثاني، خلال لقائه بالرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، يوم الجمعة، أن تجدد القصف الإسرائيلي على غزة سيفاقم من حجم الكارثة الإنسانية.

وشدد الملك خلال اللقاء، الذي جرى على هامش مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ "كوب28" المنعقد في دبي، على ضرورة "السماح بإدخال المساعدات بشكل دائم ومستمر وعدم إعاقة عمل المستشفيات أو استهدافها". داعيا المجتمع الدولي للضغط من أجل وقف دائم لإطلاق النار.

(وكالة الأنباء الأردنية)

وأشار إلى "الاجتماع الدولي الذي استضافته المملكة يوم أمس، لتنسيق الاستجابة الإنسانية في غزة"، موضحا أن "الأردن يبذل جهودا من أجل إيصال المساعدات إلى أهالي القطاع بكل الطرق، ومنها عمليات الإنزال الجوي إلى المستشفى الميداني في غزة".

كما حذر من "التوسع في العمليات البرية التي قد تؤدي إلى نتائج كارثية تنفجر معها الأوضاع، ما سينعكس سلبا على المنطقة برمتها".

من جهته، أكد الرئيس الفرنسي حرص بلاده على "مواصلة التنسيق مع الأردن حول الأوضاع في غزة وتعزيز الاستجابة للاحتياجات الإنسانية هناك".

هذا وذكرت وسائل إعلام فلسطينية، أن عدد ضحايا هجوم إسرائيل على قطاع غزة مع تجدد القتال صباح اليوم الجمعة، بلغ 109 قتلى، غالبيتهم في مدينة رفح والتي تقول إسرائيل إنها "منطقة آمنة". فيما أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، عن أسفه الشديد لاستئناف الحرب الإسرائيلية على القطاع، مشددا على أهمية التوصل إلى وقف إطلاق نار إنساني حقيقي.

إقرأ المزيد

إقرأ المزيد

المصدر: RT + وكالة الأنباء الأردنية