109 قتلى فلسطينيين مع تجدد القتال بين حماس وإسرائيل صباح الجمعة

بلغ عدد ضحايا هجوم إسرائيل على قطاع غزة مع تجدد القتال صباح اليوم الجمعة، 109 قتلى غالبيتهم في مدينة رفح والتي تقول إسرائيل إنها "منطقة آمنة" بحسبما ذكرته وسائل إعلام فلسطينية.

وبلغ عدد القتلى في مدينة رفح وحدها 44 قتيلا ما يشكل نسبة 45% من إجمالي عدد القتلى الفلسطينيين، و6 في خانيونس و 18 في المنطقة الوسطى من القطاع و3 في مدينة غزة وحدها.

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وقالت شبكة "القدس" الإعلامية "إن إسرائيل ترتكب المجازر".

يشار إلى أن استطلاعا للرأي أجرته صحيفة "معاريف" الإسرائيلية، آظهر أن نسبة 54 بالمئة من الإسرائيليين تؤيد استمرار الهدنة المؤقتة في قطاع غزة، وعملية تبادل الأسرى بين إسرائيل وحركة حماس الفلسطينية.

في حين ذكرت صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية اليوم الجمعة أن إسرائيل تخطط لشن حملة عسكرية ضد "حماس" ستمتد عاما أو أكثر، مع استمرار المرحلة الأكثر كثافة من الهجوم البري حتى أوائل عام 2024.

وفي الأثناء، تبادلت إسرائيل و"حماس" الاتهامات بإفشال الهدنة الإنسانية التي استمرت 7 أيام وتضمنت الإفراج عن عدد من الرهائن الإسرائيليين والأسرى الفلسطينيين إضافة إلى إيصال المساعدات الإنسانية والوقود إلى القطاع المحاصر.

المصدر: RT + وكالات