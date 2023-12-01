تحديث مستمر.. إسرائيل تتعرض الآن لهجوم صاروخي جديد وكبير

دوت صفارات الإنذار قبل قليل مجددا تل أبيب ومفالسيم وسديروت وايفيم ونير عام بغلاف غزة، وفي مستوطنات تقواع وغوش عتصيون جنوب الضفة الغربية. وسط قتال مستعر في غزة.

وأعلنت سرايا القدس أنها "في تاسعة البهاء قصفنا تل أبيب واسدود وعسقلان ومدن العمق الصهيوني برشقات صاروخية مكثفة رداً على مجازر العدو بحق أبناء شعبنا الفلسطيني واستمرارا لمعركة طوفان الأقصى".

كما أعلنت "سرايا القدس" أنها "تجدد قصفها لمدينة القدس المحتلة ومدن العمق برشقات صاروخية.. لا زالت صواريخنا تدك المدن المحتلة والمواقع والقواعد العسكرية والمغتصبات برشقات صاروخية مكثفة".



وكانت صفارات الإنذار قد دوت في ساعات المساء في تل أبيب ومحيطها بعد دقائق إطلاق كتائب القسام رشقة صاروخية ضخمة من قطاع غزة.

وقالت كتائب القسام أنها قصفت قبل قليل مجددا "ردا على المجاز بحق المدنيين"، حيث دوت صفارات الإنذار في تل أبيب وريشون لتسيون وبلدات في أسدود.

وأفادت مصادر عبرية بوقوع انفجارات في هذه المناطق فيما أبلغ الإسعاف الاسرائيلي عن سقوط صواريخ.

يأتي ذلك بعد ساعة من ضربة أخرى وجهتها كتائب القسام لمناطق تل أبيب والرملة واللد ومطار بن غوريون.

كما استهدفت كتائب القسام بدفعات صاروخية متتالية مدينة أسدود ومناطق واسعة إلى الشرق منها.

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية بسماع دوي أكثر من 12 انفجارا عنيفا هز تل أبيب.

وقالت الشرطة الإسرائيلية ونجمة داود الحمراء (الاسعاف الإسرائيلي) إن فرقا خرجت للبحث في أماكن سقوط الصواريخ، حيث تم الإبلاغ عن سقوط الوابل الأخير من الصواريخ في تل أبيب الكبرى. وفي نيس زيونا، أصيب ثلاثة أشخاص بجروح طفيفة بينما كانوا في طريقهم إلى الملاجئ.

وأعلن الجيش الإسرائيلي إصابة 9 من جنوده، 5 منهم جراء سقوط قذيفة هاون بالقرب من "نيريم"، فيما أصيب الأخرون في مواجهات في بيت حانون.

وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" أن ضابطا مسؤول عن وحدة غولاني في حدود غـزة أطلق النار على جنود إسرائيليين ظناً منه أنهم من حماس، حيث رد الجنود بإطلاق النار عليه وأصابوه بجروح.

وتجري اشتباكات عنيفة في مدينة بيت حانون شمال شرق غزة. كما تمكن مقاتلون فلسطينيون من قنص جندي إسرائيلي شمال مفترق الشهداء.

كما تدور اشتباكات عنيفة بين الفصائل الفلسطينية والجيش الإسرائيلي على أطراف حي الشيخ رضوان بغزة.

وأعلنت سرايا القدس أن مقاتليها يخضون "اشتباكات ضارية مع جنود العدو في محيط مستشفى الرنتيسي بحي النصر في مدينة غزة".

كما تم استهداف آلية إسرائيلية في حي تل الهوى غربي غزة بقذيفة صاروخية.

وأعلنت سرايا القدس إسقاط طائرة إسرائيلية مسيرة من طراز "سكاي لارك" في سماء المنطقة الوسطى.

يتبع..