قطر: المفاوضات مستمرة بهدف العودة إلى الهدنة والقصف على غزة يعقد جهود الوساطة

أعربت قطر عن أسفها الشديد "لاستئناف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة" إثر انتهاء الهدنة دون التوصل لاتفاق على تمديدها، وأكدت استمرار الجهود بهدف العودة إلى حالة الهدنة.

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وأكدت الخارجية القطرية، في بيان لها اليوم الجمعة، أن المفاوضات بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي مستمرة بهدف العودة إلى حالة الهدنة، كما أوضحت أن قطر ملتزمة مع شركائها في الوساطة باستمرار الجهود التي أدت إلى الهدنة الإنسانية، ولن تتوانى عن القيام بكل ما يلزم للعودة إلى التهدئة.

وشدد البيان على أن استمرار القصف على قطاع غزة في الساعات الأولى بعد انتهاء الهدنة يعقد جهود الوساطة ويفاقم الكارثة الإنسانية في القطاع، ودعا المجتمع الدولي إلى سرعة التحرك لوقف القتال.

وجددت الخارجية القطرية، إدانة دولة قطر "لكافة أشكال استهداف المدنيين، وممارسة العقاب الجماعي، ومحاولات التهجير والنزوح القسري لمواطني قطاع غزة المحاصرين"، ومطالبتها بالوقف الفوري لإطلاق النار، وضمان تدفق قوافل الإغاثة والمساعدات الإنسانية بصورة مستمرة ودون عوائق، بما يلبي الاحتياجات الفعلية لسكان القطاع.

وفي وقت سابق اليوم، قال الجيش الإسرائيلي إن حركة حماس "انتهكت وقف الأعمال القتالية وفتحت النار على الأراضي الإسرائيلية"، مضيفا أن الجيش الإسرائيلي استأنف العمليات القتالية ضد الحركة في غزة.

من جانبها، حملت "حماس" إسرائيل مسؤولية استئناف الحرب "بعد رفضه التعاطي مع عروض للإفراج عن محتجزين".

المصدر: وكالة الأنباء القطرية