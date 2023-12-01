مصر وقطر لم تعلنا انتهاء الهدنة .. ماذا يعني ذلك؟

نقلت شبكة CNN عن مصدر، أن المفاوضات من أجل إطلاق سراح الرهائن الذين تحتجزهم فصائل فلسطينية في قطاع غزة مستمرة حتى بعد أن استأنفت إسرائيل عملياتها العسكرية في القطاع.

وأشارت الشبكة، إلى أنه بعد ساعة من انتهاء الهدنة في الساعة 07:00 بالتوقيت المحلي (08:00 بتوقيت موسكو)، لم تعلن أي من أطراف الصراع بالإضافة إلى مصر وقطر والولايات المتحدة التي تعمل كوسيط بين الطرفين، بشكل علني عن انهيار المفاوضات.

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في وقت سابق من اليوم الجمعة، أعلن الجيش الإسرائيلي عن تجدد القتال بشكل رسمي وتحدث عن "إعادة تفعيل النيران" في قطاع غزة.

المصدر: تاس