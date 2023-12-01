"أبلغت بها دولا عربية".. خطة إسرائيلية "بعد الحرب" لإقامة "منطقة عازلة" في قطاع غزة

ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية أن تل أبيب أبلغت دولا عربية نيتها إنشاء منطقة عازلة على الجانب الفلسطيني من حدود قطاع غزة "لمنع وقوع هجمات في المستقبل".

ونقلت الصحيفة عن وكالة رويترز أنه "سيتم ترسيم حدود المنطقة كجزء من التخطيط لمستقبل قطاع غزة في نهاية الحرب".

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وذكرت رويترز نقلا عن مصادر إقليمية، بما في ذلك مصادر مصرية، إذ ذكرت ثلاثة من المصادر، أن إسرائيل أعلنت عن تلك الخطط لكل من مصر والأردن والإمارات العربية المتحدة.

وأشارت إلى أن المملكة العربية السعودية قد تم إطلاعها أيضا على التفاصيل.

من جهته، قال مستشار السياسة الخارجية لرئيس الوزراء نتنياهو، أوفير فولك، لوكالة رويترز "الخطة أكثر تفصيلا من ذلك. إنها تقوم على عملية مؤلفة من 3 مراحل لليوم التالي لحماس".

في الأثناء، قال مسؤول أمني إسرائيلي كبير إن المنطقة العازلة يمكن أن تكون "مئات الأمتار أو كيلومترا أو اثنين داخل غزة".

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في منتصف نوفمبر الماضي، أعرب مسؤولو إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن عن قلقهم من الفكرة التي طرحها مسؤولون إسرائيليون سابقون لإقامة "منطقة عازلة" محصنة في شمال غزة لحماية إسرائيل من أي هجوم مستقبلي.

من جهته، جدّد العاهل الأردني عبد الله الثاني، رفض الأردن لأي "سيناريو أو تفكير بإعادة احتلال أجزاء من غزة أو إقامة مناطق عازلة فيها، ولأي محاولة للفصل بين الضفة الغربية وقطاع غزة، فهما امتداد للدولة الفلسطينية الواحدة".

بدورها أيضا، قالت محامية حقوق الإنسان، والزميلة في مؤسسة كارنيغي للسلام الدولي، زها حسن، إن مثل هذا الاقتراح من شأنه أن ينتهك القانون الدولي و"سيعني فعليا ضم أراضي غزة".

المصدر: يديعوت أحرونوت + RT