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الجيش الإسرائيلي: تأكدنا من وفاة 5 أسرى في قطاع غزة وأبلغنا عائلاتهم

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الجيش الإسرائيلي: تأكدنا من وفاة 5 أسرى في قطاع غزة وأبلغنا عائلاتهم
AP
نقل رهائن إلى إسرائيل
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أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الجمعة، أنه تأكد من وفاة 5 من الأسرى الذين كانوا محتجزين في قطاع غزة وأبلغ عائلاتهم، وأنه تم استعادة جثة أحدهم.

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وقال المتحدث باسم الجيش دانيال هاغاري: "في الأيام الأخيرة، أبلغ الجيش الإسرائيلي والشرطة الإسرائيلية عائلات الرهائن إلياهو مرغليت، ومايا غورين، ورونين إنجل، وآريه زالمانوفيتش بوفاتهم".

وأضاف أنه من خلال عملية مشتركة مع جهاز الأمن الداخلي "الشين بيت"، "أعدنا جثمان الرهينة أوفير تسارفاتي لدفنه في إسرائيل".

وأدت التهدئة التي تدخل يومها السابع إلى إطلاق سراح 103 الأسرى الذين اقتادتهم حركة "حماس"، إبان هجومها على بلدات إسرائيلية حدودية مع قطاع غزة في السابع من أكتوبر الماضي.

بالمقابل، أفرجت إسرائيل عن أكثر من 240 أسيرا فلسطينيا كانوا يقبعون في سجونها.

المصدر: RT

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