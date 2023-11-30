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جانب من تسليم "كتائب القسام" الدفعة السابعة من الرهائن الإسرائيليين (فيديو)

أخبار العالم العربي

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أظهر مقطع فيديو جانبا من تسليم "كتائب القسام" للدفعة السابعة من الرهائن الإسرائيليين في قطاع غزة ضمن الهدنة الإنسانية المؤقتة.

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إسرائيل تتسلم 6 أسرى من قطاع غزة ضمن الدفعة السابعة من اتفاق التبادل مع حماس
إسرائيل تتسلم 6 أسرى من قطاع غزة ضمن الدفعة السابعة من اتفاق التبادل مع حماس

وفي وقت سابق من يوم الخميس، أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن وصول الأسرى الإسرائيليين الستة. 

يذكر أن "حماس" اعتبرت أن محتجزتين روسيتين تم تسليمهما الأربعاء ضمن اتفاق اليوم، وهو ما يفسر وجود 8 أسرى إسرائيليين في دفعة اليوم.

وأدت التهدئة التي تدخل يومها السابع إلى إطلاق سراح 103 من الرهائن الذين اقتادتهم حركة "حماس"، إبان هجومها على بلدات إسرائيلية حدودية مع قطاع غزة في السابع من أكتوبر الماضي.

بالمقابل، أفرجت إسرائيل عن أكثر من 240 أسيرا فلسطينيا كانوا يقبعون في سجونها.

المصدر: RT

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