قيادي في حماس: سنظل منفتحين على أي جهد يبذل لوقف العدوان وفق ما يحقق مصالح شعبنا

حمل القيادي في حركة حماس أسامة حمدان، الجمعة، "الاحتلال الإسرائيلي والإدارة الأمريكية مسؤولية توقف الهدنة في قطاع غزة"، مؤكدا أن "الاحتلال يؤكد أنه لا مجال للثقة في سلوكه".

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وقال حمدان في حديث تلفزيوني من بيروت، إن "على الفلسطينيين أن يصمدوا ويستمروا في مواجهة العدوان وآلته العسكرية"، معتبرا أن "الخلاف الأساسي هو نظرة الكيان الإسرائيلي للشعب والقضية الفلسطينية".

وأكد حمدان أن "الحل الحقيقي هو البحث في آليات وسبل إنهاء الاحتلال الإسرائيلي".

من جخة أخرى، قال القيادي في حركة حماس "سعينا بشكل جاد وما زلنا نسعى للهدنة حتى مع عودة العدوان الإسرائيلي، وسنظل منفتحين على أي جهد يبذل لوقف العدوان وفق ما يحقق مصالح شعبنا".

وأكد حمدان أن "القصف الاسرائيلي يستهدف كل القطاع لكن المقاومة قادرة على إفشال عملياته.. كما أفشلت عملياته في الشمال ستفشلها في الجنوب".

وأعلنت وزارة الصحة في غزة "ارتفاع عدد ضحايا مجازر الاحتلال خلال ساعتين من انتهاء الهدنة إلى 14 شهيدا وعشرات الجرحى"، مشيرة إلى أن "الهدنة لم تسعف المنظومة الصحية ونحتاج لتدفق الإمدادات والوقود إلى مستشفيات القطاع".

وكان الجيش الإسرائيلي أعلن اليوم الجمعة تجدد القتال بشكل رسمي، متحدثا عن "إعادة تفعيل النيران" في قطاع غزة.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي للإعلام العربي أفيخاي أدرعي إن "حماس قامت بخرق الاتفاق وقامت بإطلاق القذائف نحو الأراضي الاسرائيلية"، معلنا أن الجيش الإسرائيلي "قام بإعادة تفعيل النيران في مواجهة حماس في قطاع غزة".

بدوره، أفاد المكتب الإعلامي الحكومي في غزة اليوم الجمعة بأن الجيش الإسرائيلي يقصف عدة مناطق آمنة في قطاع غزة، محملا المجتمع الدولي وخصوصا الولايات المتحدة الأمريكية مسؤولية استمرار الحرب.

المصدر:RT+ الجزيرة