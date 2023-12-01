مصر.. القومي للسينما وصندوق التنمية ينظمان أسبوعا لسينما فلسطين

ينطلق يوم الأحد المقبل "أسبوع السينما الفلسطينية" الذي ينظمه المركز القومي للسينما، بالتعاون مع قطاع صندوق التنمية الثقافية، في سينما الهناجر، بساحة دار الأوبرا المصرية.

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وتبدأ الفعاليات التي تنطلق يوميا في تمام السادسة مساء، بعرض الفيلم الوثائقي الطويل "من تحت الركام" إخراج ANNE TSOULIS، تعقبه ندوة يديرها الناقد السينمائي، عصام زكريا، ويتحدث فيها مدير التصوير، محمد شفيق، والمخرج طارق يخلف.

ويُعرض الفيلم الوثائقي الطويل "شيرين أبو عاقلة"، إخراج معن سمارة، ثاني أيام البرنامج الاثنين 4 ديسمبر الجاري، وتعقبه ندوة يديرها الكاتب الصحفي، أيمن الحكيم، ويستضيف خلالها مدير التصوير محسن أحمد.

أما يوم الثلاثاء 5 ديسمبر الجاري، فيعرض الفيلم الوثائقي الطويل "العنصرية"، إخراج فايق جرادة، تليه ندوة يديرها الناقد السينمائي، أسامة عبد الفتاح، بحضور المخرج فايق جرادة.

كما يعرض يوم الأربعاء 6 ديسمبر الجاري، الفيلم الوثائقي الطويل "كريم حُرا" إخراج خليل جبران، تعقبه ندوة يديرها الناقد السينمائي، إسلام أحمد علي، ويستضيف خلالها مدير التصوير، سعيد الشيمي .

والخميس 7 ديسمبر الجاري، يُعرض الفيلم الروائي الطويل "غزة مونامور"، وتعقبه ندوة تديرها الناقدة السينمائية، شاهندة محمد، وتستضيف خلالها المخرجة هالة جلال.

وتختتم الفعاليات، الجمعة 8 ديسمبر الجاري، بعرض فيلم التحريك "البرج" إخراج MATS GRORUD، تليه ندوة يُديرها الناقد السينمائي، أحمد سعد الدين، ويتحدث خلالها فنان الرسوم المتحركة الدكتور معتز الشحري.

المصدر: RT